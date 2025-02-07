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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліція затримала наркозбувача з 20 закладками

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 175

 

Юнаку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Полтави затримала 22-річного наркозбувача, у якого вилучили 20 полімерних згортків із речовиною схожою на синтетичний наркотик. Речові докази направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Молодика, який розповсюджував наркотичні речовини, затримали 6-го лютого під час патрулювання села Розсошенці під Полтавою. Правопорушника затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Полтаві поліція затримала наркоторговця з 33 полімерними закладками. А у жовтні у Миргороді поліціянти затримали чоловіка, який мав при собі понад 60 згортків з наркотиками. Тоді ж правоохоронці вилучили у полтавця понад 80 наркозакладок.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини наркоторгівля закладки наркодилер
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