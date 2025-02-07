У Полтавському обласному ТЦК пояснили, хто з їх працівників має право на застосування зброї

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 023 Коментарів: 2

У зверненні закликали громадян звернути увагу на відмінності в статусі військовослужбовців та працівників ТЦК та припинити плутати ці дві категорії, які є у складі цього територіального органу військового управління

Останнього часу у соцмережах часто зустрічаються непрофесійні міркування та й відверті вкиди російської пропаганди, щодо статусу ТЦК та його працівників, чи є серед них військовослужбовці та, чи мають вони право на носіння й застосування зброї. Ця тема стала особливо актуальною після 1-го лютого, коли у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали підозрюваного та його спільника — обидва чоловіки наразі перебувають під вартою, а за фактом вчинення злочину відкрите кримінальне провадження.

У Полтавському обласному ТЦК та СП на своїй офіційній сторінці у Facebook вирішили пояснити, чи мають право працівники ТЦК та СП застосовувати зброю?

— Попри те, що цивільні медіа й публічні особи зазвичай називають військовослужбовців ТЦК та СП «працівниками», варто розуміти суттєву відмінність між цими поняттями. Виражається вона, зокрема, і у праві військових застосовувати зброю, — йдеться у поясненні.

Пресслужба Полтавського ОТЦК наголошує, що право військовослужбовців ТЦК та СП на застосування зброї закріплене Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України

— Військовослужбовці під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в порядку, встановленому законодавством, - нагадали норму Статуту внутрішньої служби ЗСУ, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 548–ХІV .

У пресслужбі також пояснюють, що «на відміну від військовослужбовців ТЦК, працівники ТЦК є службовцями, які виконують адміністративні, кадрові чи організаційні функції».

— Вони підпадають під дію Кодексу законів про працю України, а не військових статутів. Відповідно цивільні працівники не мають права на використання зброї, - резюмують у пресслужбі.

У Полтавському ОТЦК також зазначають, що відповідно до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки «штатні посади ТЦК та СП комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил». Останні дві категорії є цивільними особами.

Та нагадують, що відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом міністрів України. А їх діяльність координується та спрямовується Міністерством оборони України.

— Просимо громадян звернути увагу на ці відмінності в статусі та нарешті перестати плутати військовослужбовців та працівників, - закликали у Полтавському ОТЦК.

Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вже публікував роз’яснення, що ТЦК та СП — це територіальні органи військового управління Збройних сил України і є складовою частиною ЗСУ. А також, що в ТЦК працюють три категорії громадян — військовослужбовці, державні службовці та працівники ЗС України. Друга та третя категорія є цивільними особами. У своїй більшості це жінки. Та що форму в ТЦК носять тільки військовослужбовці, які мають зброю, а цивільні працівники та держслужбовці ходять лише в цивільному одязі й зброї не мають.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники та військовослужбовців. І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо». Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.