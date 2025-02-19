На Миргородщині поліція вилучила у місцевого мешканця гранату та боєприпаси

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Санкція статті 263 КК України передбачає за це правопорушення до 7 років позбавлення волі

Учора, 18 лютого, працівники поліції знайшли гранату та набої в помешканні чоловіка в одному з сіл Лютенської територіальної громади Миргородського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Оперативники виявили в помешканні 57-річного чоловіка гранату Ф-1 із запалом та понад 40 набоїв до автоматичної зброї. З дотриманням заходів безпеки поліціянти вилучили небезпечні предмети та направили на експертне дослідження.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Джерело походження та мету зберігання небезпечних предметів встановлюють слідчі.

Нагадаємо, наприкінці січня на Кременчуччині правоохоронці вилучили у місцевого мешканця набої та гранату. А 13 січня працівники поліції Миргородського району виявили у жителя Білоцерківської громади гранату Ф-1 із запалом.