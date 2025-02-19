Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Душею був хорошою людиною». У Кременчуці попрощались з солдатом Павлом Удовицьким

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 321

У Павла залишилась дружина

19 лютого у Кременчуці попрощались з 37-річним військовослужбовцем Павлом Удовицьким. Воїн був солдатом. 

За словами військового з позивним «Лиман», Павло мав посаду гранатометника. Загинув чоловік 6 лютого біля міста Часів Яр у Донецькій області. 

 

Павло закінчив 11 класів у гімназії № 16, розповідає колишній директор Олексі Довбня. Чоловік додає, що Павла мобілізували торік у листопаді.

— Він жив біля школи, в приватному секторі. Бабуся Алла, мама Іра. В основному вихованням займалася бабуся Алла. Жили дуже бідно, дуже-дуже бідно. Жили на пенсію бабусі. Душею був хорошою людиною, розумним був, — каже Довбня. 

Перша вчителька Павла Світлана Тимошенко пам’ятає «його щиру посмішку, любов до людей». 

 

— Чомусь пам’ятаю його в першому класі, коли він прийшов з величезним букетом, з айстрами, які росли у нього вдома. З таким достоїнством він його вручив, в нього було стільки щастя і радості. І знаєте, ще бабуся, мабуть, пакувала в ту газетку, як раніше. Але це так було достойно. Я не пам’ятаю конфліктів, які були між дітьми в його вік. Він міг комунікувати з усіма, — розповідає Світлана.

До мобілізації Павло працював в одному з магазинів, який продає техніку. Попрощатись з загиблим солдатом прийшло багато його клієнтів.

— Дуже гарна людина, весельчак, завжди був радісний, завжди посміхався. Був патріотом, патріотом і загинув. Найкраща людина, яку я знав, — розповідає його колега Славік. 

У Павла залишилась дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

0
Автор: Телеграф
Теги: поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх