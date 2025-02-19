«Душею був хорошою людиною». У Кременчуці попрощались з солдатом Павлом Удовицьким

19 лютого у Кременчуці попрощались з 37-річним військовослужбовцем Павлом Удовицьким. Воїн був солдатом.
За словами військового з позивним «Лиман», Павло мав посаду гранатометника. Загинув чоловік 6 лютого біля міста Часів Яр у Донецькій області.
Павло закінчив 11 класів у гімназії № 16, розповідає колишній директор Олексі Довбня. Чоловік додає, що Павла мобілізували торік у листопаді.
Перша вчителька Павла Світлана Тимошенко пам’ятає «його щиру посмішку, любов до людей».
До мобілізації Павло працював в одному з магазинів, який продає техніку. Попрощатись з загиблим солдатом прийшло багато його клієнтів.
У Павла залишилась дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.