«Душею був хорошою людиною». У Кременчуці попрощались з солдатом Павлом Удовицьким

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 321

19 лютого у Кременчуці попрощались з 37-річним військовослужбовцем Павлом Удовицьким. Воїн був солдатом.

За словами військового з позивним «Лиман», Павло мав посаду гранатометника. Загинув чоловік 6 лютого біля міста Часів Яр у Донецькій області.

Павло закінчив 11 класів у гімназії № 16, розповідає колишній директор Олексі Довбня. Чоловік додає, що Павла мобілізували торік у листопаді.

— Він жив біля школи, в приватному секторі. Бабуся Алла, мама Іра. В основному вихованням займалася бабуся Алла. Жили дуже бідно, дуже-дуже бідно. Жили на пенсію бабусі. Душею був хорошою людиною, розумним був, — каже Довбня.

Перша вчителька Павла Світлана Тимошенко пам’ятає «його щиру посмішку, любов до людей».

— Чомусь пам’ятаю його в першому класі, коли він прийшов з величезним букетом, з айстрами, які росли у нього вдома. З таким достоїнством він його вручив, в нього було стільки щастя і радості. І знаєте, ще бабуся, мабуть, пакувала в ту газетку, як раніше. Але це так було достойно. Я не пам’ятаю конфліктів, які були між дітьми в його вік. Він міг комунікувати з усіма, — розповідає Світлана.

До мобілізації Павло працював в одному з магазинів, який продає техніку. Попрощатись з загиблим солдатом прийшло багато його клієнтів.

— Дуже гарна людина, весельчак, завжди був радісний, завжди посміхався. Був патріотом, патріотом і загинув. Найкраща людина, яку я знав, — розповідає його колега Славік.

У Павла залишилась дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.