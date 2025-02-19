У Горішніх Плавнях реалізуються проєкти програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 110 Партнерський проєкт

ОСББ «Мрія» в Горішніх Плавнях завершило реалізацію проєкту в рамках міської програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Ініціатива реалізована на умовах співфінансування коштом місцевого бюджету і власних ресурсів об’єднання. Крім того, без дольової участі практично завершено улаштування пандуса для полегшення пересування людей з інвалідністю біля будинку No 53 по проспекту Героїв Дніпра

У 2024 році продовжувала діяти Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2023-2026 роки. Торік на фінансування заходів із капітального ремонту житлових будинків було виділено 1 млн грн. Про це повідомив головний спеціаліст сектору утримання будинків і прибудинкових територій департаменту ЖКГ Алім Зінчук. За його словами, ОСББ «Мрія» під керівництвом Світлани Третьяк наприкінці листопада завершило виконання капітального ремонту вимощення навколо будинку по вул. Добровольського. Загальна вартість робіт, передбачених проєктом, складала 128 тис. грн. За фактом виконаного ремонту — 120 тис. грн. Кошти виділені на умовах співфінансування 50/50. 60 тис. грн спрямували з місцевого бюджету, таку ж суму внесли жителі будинку. Без дольової участі мешканців було розроблено і практично реалізовано проєкт з облаштування пандусу, який відповідає вимогам нормативних актів, біля першого під’їзду будинку No 53 по проспекту Героїв Дніпра. Вартість використаних матеріалів і робіт становить 227 тис. грн. Для повного завершення будівництва, уточнив Алім Зінчук, залишилося викласти керамічну плитку. Через несприятливі погодні умови виконання цих робіт вартістю близько 10 тис. грн перенесено на весняний період.

«У під’їзді проживають маломобільні люди, тому за зверненням громадян було коштом місцевого бюджету повністю профінансовано виконання заходів, які забезпечать їм безперешкодний доступ до під’їзду», — розповів представник департаменту ЖКГ.

Нагадаємо, у липні минулого року до вищевказаної програми долучилося ОСББ «Добровольського, 77». Об’єднання виконало капремонт ліфтів у першому і третьому під’їздах на умовах співфінансування: 70% коштів виділено з бюджету громади, 30% — внесок ОСББ. А в одному з будинків по вул. Миру, де діє ОСББ «МЖК-2», було здійснено капремонт покрівлі першого під’їзду шляхом співфінансування на таких же умовах. Як зазначив Алім Зінчук, у 2024 році з місцевого бюджету на виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської громади на 2023-2026 роки було спрямовано 384 тис. грн. Загальна сума коштів, які зібрали мешканці на реалізацію заходів із капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування, сягнула 198 тис. грн.

«Відповідна програма буде діяти й у 2025 році. На реалізацію її заходів на умовах співфінансування передбачено 700 тис. грн», — наголосив Алім Зінчук і закликав мешканців міста використати можливість для якісного оновлення багатоквартирних житлових будинків, в яких вони проживають.