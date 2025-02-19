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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п’яний посадовець увірвався до жіночої вбиральні і облаяв дівчат — прокуратура

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 585

Зіньківський районний суд оштрафував директора підприємства

Директора місцевого комунального підприємства в селищі Опішня притягнули до адмінвідповідальності — посадовець нетверезим увірвався до жіночої вбиральні та вилаяв 3 неповнолітніх дівчат. Інцидент стався ввечері 10 лютого. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі 19 лютого. 

За даними слідства, директор повертався від знайомих та побачив неповнолітніх, які зайшли до вбиральні. Вважаючи, що вони можуть бути причетними до пошкодження комунального майна, він увірвався в приміщення, де почав кричати на дітей.   

Правоохоронці опитали учасників конфлікту. Стосовно директора підприємства складено протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Сьогодні, 19 лютого, Зіньківський районний суд оштрафував посадовця. Від батьків дівчат надійшли заяви про не проведення перевірки за вказаним фактом, кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, у Кременчуцькій райвійськадміністрації затримали керівника одного з управлінь.

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Автор: Телеграф
Теги: прокуратура
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