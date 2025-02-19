На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчука Віталій Сухомлин
Сьогодні, 12:29
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Поховання Віталія Сухомлина відбудеться завтра, 20 лютого
11 лютого під час оборони України загинув Віталій Сухомлин. Про це повідомили у Кременчуцькому департаменті соціального захисту населення.
Поховання Віталія Сухомлина відбудеться завтра, 20 лютого, а саме:
- 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
Автор: Телеграф
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