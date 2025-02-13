Ціни на яйця знову ростуть: моніторинг цін на Кременчуччині за останній тиждень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 169

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 13 лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині знову спостерігається підвищення цін на яйця. Дещо здорожчали також і молоко, цукор та буряк. Знизилася ціна на цибулю.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

молоко — на 0,95 грн за 0,9 л;

яйця — на 2,35 грн за 10 штук;

цукор кристалічний — на 0,45 грн за 1 кг;

буряк — на 0,55 грн за кг.

подешевшали:

цибуля — на 1,26 грн за 1 кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці ціни на яйця та молоко знижувалися.