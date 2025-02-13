На Полтавщині знайшли та знешкодили бойову частину ракети Х-101 — надзвичайники

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Днями на Полтавщині рятувальники знайшли та знешкодили бойову частину ракети Х-101. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Знайшли частину ракети на території Полтавського району.

Піротехніки із дотриманням усіх необхідних умов транспортували ракету на спеціальний майданчик, а тоді знешкодили її шляхом підриву.

Нагадаємо, на Полтавщині вибухотехніки постійно знешкоджують бойові частини збитих безпілотників.