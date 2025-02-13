Днями на Полтавщині рятувальники знайшли та знешкодили бойову частину ракети Х-101. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Знайшли частину ракети на території Полтавського району.
Піротехніки із дотриманням усіх необхідних умов транспортували ракету на спеціальний майданчик, а тоді знешкодили її шляхом підриву.
Нагадаємо, на Полтавщині вибухотехніки постійно знешкоджують бойові частини збитих безпілотників.
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