Лідер фракції ЄС в Кременчуці прокоментував санкції РНБО проти Порошенка. Хто ще потрапив під обмеження

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 185

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого офіційно запровадила довічні санкції проти колишнього президента України, народного депутата України Петра Порошенка (голова партії «Європейська Солідарність», співголова однойменної фракції), а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго та Геннадія Боголюбова. Відповідний указ підписав голова держави Володимир Зеленський.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Фракція «ЄС» у Кременчуці назвала рішення РНБО «абсолютно політично вмотивованим кроком, яким завдано нищівного удару по національній єдності» і заявляє про наслідки, які «однозначно стануть серйозною перешкодою на шляху євроінтеграції України, і тривожним сигналом для наших західних партнерів».

— Навіть в регіонах, ті, у кого немає своєрідного «імунітету» безкарності від влади, невдовзі зазнають переслідувань та утисків. В умовах війни й боротьби з країною-терористом, неможливо знайти пояснення чи будь-яке виправдання таким діям, спрямованим виключно на зведення рахунків і зачистку електорального поля, — прокоментував лідер фракції ЄС в Кременчуці Богдан Лазоренко.

Петро Порошенко ввечері 12 лютого прокоментував рішення РНБО. За його словами, він знав про цю інформацію. Самі санкції експрезидент назвав «антиконституційними» і «політично мотивованими». Порошенко звинуватив у запровадженні санкцій президента Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.

Що відомо про Коломойського, Жеваго, Медведчука та Боголюбова

Уніан

Бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під вартою у справі щодо замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Крім того, у вересні 2023 року йому оголосили підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень коштів «ПриватБанку». НАБУ та САП заарештували його активів. 15 вересня правоохоронці висунули бізнесмену нові підозри за трьома статтями, пов’язаними із заволодінням 5,8 мільярда гривень.

YouTube / Менора

ДБР розслідує справу з незаконним виїздом ексспіввласника «ПриватБанку» Геннадія Боголюбова, який у червні 2024 року залишив територію України. Сам Боголюбов стверджує, що перетин кордону був законним. За словами його пресслужби, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких — неповнолітні.

Костянтин Жеваго фігурує у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, також його підозрювали в розтраті коштів у справі банку «Фінанси та кредит».

ДБР встановила під час слідства, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США. При цьому український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

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Щодо справи з Князєвим слідство вважає, що у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші тодішньому очільнику Верховного суду Князєву та іншим суддям, аби вони ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК. Нині Костянтин Жеваго перебуває закордоном.

Forbes

Кум президента РФ Володимира Путіна та колишній народний депутат від нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, проходив у справі про державну зраду, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша — незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність