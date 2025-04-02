Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 1 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

  • вул. Антона Чехова, 32/8-54

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Давида Кострова, 44-71

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Дніпровська, 1-28

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • вул. Івана Багряного, 33/15-64

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Катерини Білокур, 18-65

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Космічна, 1-20

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Льва Орнштейна, 31/20-70

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1-25

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Марії Примаченко, 2-25

  • вул. М.Кучми, 65-94

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 22/8-58

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Рєпіна, 45/6-86

  • вул. Республіканська, 134А-201

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Щаслива, 33

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20

  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

  • пров. Бахмацький, 1-20

  • пров. Василя Сліпака, 8-45А

  • пров. Господарський, 3-10А

  • пров. Дніпровський, 1-6

  • пров. Дніпровський, 7-18

  • пров. Жовтневий (Олександра Олеся), 13, 13/1

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Композитора Вербицького, 3А-5

  • пров. Кропивницького, 1-14

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • пров. Силікатний, 1-18

  • пров. Спаський, 1-9А

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Шосейний, 8-10

  • туп. Максима Рильского, 1-10

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

  • вул. Віталія Базилевського, 2-18

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Недогарська, 3

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Парковий, 2Б-20/2

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • пров. Новоіванівський, 1/3-21

  • пров. Столярний, 1-22.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Зарічна, 1/9-78/279

  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17

  • вул. Кубанська, 1-18

  • вул. М. Дербукова, 1-26

  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

  • вул. Приозерна, 3, 5, 7

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • вул. Цегельна, 1-36

  • пров. А. Тесленко, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. В. Стефаника, 1/3-53/289

  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273

  • пров. Приозерний, 3/9-36/40

  • туп. Протічний, 5-38/32

  • туп. Сінний, 2-30.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Ярова, 1-7

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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