Переможний виїзд Ангеліни Некрасової на турнір з боксу в Румунії

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 72 Партнерський проєкт

Ангеліна Некрасова з ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів виборола перемогу на турнірі з боксу в Румунії. На її рахунку тепер шість медалей міжнародних змагань у складі національної збірної, з них три — золоті. Вихованка тренерів Олександра й Ірини Середницьких здобула право виступати на європейських змаганнях після перемоги на чемпіонаті України на початку року

Міжнародний турнір із боксу Dracula Open Tournament 2025 проводився в Румунії з 15 по 24 лютого. Змагання зібрали 425 кращих боксерів із 23 країн світу в трьох вікових категоріях. Збірну команду України представляли 114 спортсменів. Про це повідомили у Федерації боксу України (ФБУ). Наші спортсмени, за інформацією ФБУ, завоювали 75 нагород Dracula Open, зокрема, 38 золотих, 22 срібні та 5 бронзових. На цьому турнірі збірна команда України серед юнаків та дівчат посіла перше загальнокомандне місце.

Вихованка ДЮСШ № 1 17-річна Ангеліна Некрасова (вагова категорія 60 кг) виборола право виступати на європейських змаганнях після перемоги в чемпіонаті України на початку року. Потім були збори в Чернівецькій області. На Dracula Open представниця Горішніх Плавнів провела один бій із сильною суперницею-румункою.

«Хоча в третьому раунді вже було видно, що дочка перемагає, вона пропустила сильний удар. За її словами, він був дуже болючий, але вона витримала», — зазначив батько спортсменки Ігор Некрасов.

Він розповідає, що родина вболівала за дочку, дивлячись онлайн-трансляцію її виступу. У багатодітній родині Некрасових бокс — справа сімейна. Молодший син Платон Некрасов також виходить на ринг, а приклад подав саме батько. Він раніше не розумів жіночий бокс і був проти виходу на ринг жінок. Але згодом його ставлення змінилося.

«Ангеліна дивилася на те, що батько приділяє більше уваги сину, та, мабуть, далися взнаки дитяча заздрість, і одного разу вона мені заявила, що записалася в секцію боксу, — згадує Ігор Некрасов. — Потім я придивився до дочки і побачив, що це майбутня чемпіонка. Мої діти дають мені натхнення своїми перемогами».

Задоволений виступом своєї вихованки і тренер Олександр Середницький, який вважає, що «Ангеліна впоралася та виступила так, як потрібно, зробивши те що вміє».

Свого часу він був наставником і її батька. Для кращого ефекту тренер запросив Ігоря Некрасова до секції на заняття разом із дочкою. Батько спортсменки вважає, що спільні тренування допомогли їй стати більш дисциплінованою. Як зауважила Ангеліна Некрасова, вона завжди «рада новому досвіду, враженням». Особливо її тішить «командний дух, який є на міжнародних змаганнях». Зараз дівчина вкладає всі сили в підготовку до чемпіонату Азії, який запланований у травні. Нагадаємо, це не перший міжнародний досвід змагань Ангеліни Некрасової. Вихованка тренерів Олександра та Ірини Середницьких вже представляла Україну на міжнародних змаганнях у складі національної збірної на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів влітку 2023 року в Румунії. Там вона здобула перемогу й виконала норматив майстра спорту. У 2024 році Ангеліна Некрасова знову виборола перше місце на чемпіонаті України й увійшла до збірної, з якою побувала на Dracula Open-2024 в Румунії й посіла там друге місце. Потім виступила на чемпіонаті Європи в Хорватії, де здобула «бронзу». Також у 2024 році вона перемогла на чемпіонаті Європи серед Балканських країн і стала призеркою матчевих зустрічей у Польщі.