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Полеглому військовослужбовцю із Горішніх Плавнів присвоїли посмертну нагороду

Сьогодні, 07:53 Переглядів: 172

 

Загиблого Олександра Терленка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Полеглому на війні військовослужбовцю із Горішніх Плавнів Олександрові Терленку посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 14 квітня.

Народився захисник 8 травня 1974 року в місті П’ятихатки Дніпропетровської області. У 1976 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення 8 класів середньої школи № 5, навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. У 1992-1994 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України, а після цього працював на підприємствах FERREXPO: на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на сході України. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення був мобілізований на російсько-українську війну. 5 березня 2023 року гранатометник стрілецького батальйону солдат Збройних Сил України Олександр Терленко помер у Вінницькому військовому госпіталі від отриманих поранень у бою поблизу селища Красна Гора Донецької області.

Поховали загиблого захисника 8 березня 2023 року на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» Горішньоплавнівської міської територіальної громади. 

Сьогодні Кременчуччина попрощалася з воїном Олександром Терленком

Посмертну нагороду захисник отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоїли полеглому військовому Олегу Бураку із Горішніх Плавнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні нагородження орден «За мужність» війна воїни світла загиблий
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