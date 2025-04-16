Полеглому військовослужбовцю із Горішніх Плавнів присвоїли посмертну нагороду

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Полеглому на війні військовослужбовцю із Горішніх Плавнів Олександрові Терленку посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 14 квітня.

Народився захисник 8 травня 1974 року в місті П’ятихатки Дніпропетровської області. У 1976 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення 8 класів середньої школи № 5, навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. У 1992-1994 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України, а після цього працював на підприємствах FERREXPO: на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на сході України. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення був мобілізований на російсько-українську війну. 5 березня 2023 року гранатометник стрілецького батальйону солдат Збройних Сил України Олександр Терленко помер у Вінницькому військовому госпіталі від отриманих поранень у бою поблизу селища Красна Гора Донецької області.

Поховали загиблого захисника 8 березня 2023 року на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Посмертну нагороду захисник отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоїли полеглому військовому Олегу Бураку із Горішніх Плавнів.