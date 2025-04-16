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З чотирьох стін — у життя: у Кременчуці діє унікальний центр для підлітків з інвалідністю

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 91

 

Вихованців навчають соціально-побутових навичок, а також залучають до творчості у гуртках

У Кременчуці вже кілька місяців працює перший у місті Центр соціально-побутової адаптації підлітків з важкими формами інвалідності. Про його діяльність на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів розповіла засновниця центру Алла Зарецька, яка й сама є мамою підлітка з інвалідністю.

 

Заклад розташований на вулиці Маслова, і своєю діяльністю щодня доводить: соціалізація можлива навіть у найскладніших випадках.

Нині центр приймає дітей віком від 12 до 34 років із різних куточків міста, двоє підлітків привозять навіть із сусідньої Кіровоградщини — Олександрії та Власівки. Переважна більшість вихованців — діти, яких не беруть у навчальні заклади через ментальні чи фізичні обмеження. Вони не розмовляють, пересуваються в інвалідних візках, мають тяжкі діагнози. Але тут їх навчають базовим побутовим навичкам:  користуватися ложкою, мити посуд, бути самостійним в дрібницях. 

У центрі діють музичний і танцювальний гуртки, створений навіть танцювальний колектив для немовленнєвих підлітків. Нині також тривають перемовини щодо започаткування театрального гуртка та гончарної студії. Діти не лише займаються творчістю — вони вчаться бути частиною суспільства.

Наразі в центрі займаються 23 підлітки, до кінця навчального року планують прийняти ще чотирьох. У майбутньому заклад зможе охопити до 36 дітей, працюючи у дві зміни. Але проєкт, як і багато волонтерських ініціатив, потребує підтримки — зокрема фінансової: на оплату оренди, комунальних послуг та організацію виїздів. Наприклад, на початку травня дітей везтимуть в екопарк у Ковалівку — на першу велику екскурсію. Їдуть родинами, бо в центрі добре розуміють: інвалідизується не лише дитина, а й вся сім’я.

Алла Зарецька звернулася до депутатів міської ради з проханням про допомогу. Проте понад усе вона просить не грошей, а уваги: прийти, побачити, поспілкуватися. Бо найбільша потреба цих дітей — бути почутими й прийнятими.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці депутати підіймали питання щодо доступності міста для людей з інвалідністю. Зокрема, мова йшла і про те, що не всі підлітки з інвалідністю можуть зручно добиратися до цього центру.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: village.com.ua
Теги: люди з інвалідністю центр адаптації
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