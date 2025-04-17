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Паска монастирська - рецепт від читачів газети "Для дому і сім'ї"

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 57

 

Складові:

1 кг борошна

1 скл. вершків або сметани

100 гр свіжих дріжджів

1 скл. родзинок

½ скл. коньяку або рому

10 яєчних жовтків

5 яєчних білків

600 г цукру

250 г вершкового масла

по 1/3 ст. л. мускатного горіха, ванілі, кардамону, шафрану

2 ч. л. без верху солі

  • Приготувати опару: в підігріті вершки або сметану, всипати, помішуючи, 300 гр пшеничного борошна, додати 100 гр дріжджів і неповну ложку цукру. Все перемішати, накрити рушником і поставити в тепло на півгодини.
  • В цей час збити яєчні жовтки з цукром, додати розм'якшене, але не розтоплене вершкове масло і продовжувати збивати до однорідної маси.
  • Тільки опара збільшилася в об'ємі в 2-3 рази, влити в неї масляний гоголь-моголь і всипати добре просіяне борошно.
  • Далі покласти всі прянощі і сіль і довго добре вимішувати, поки тісто не стане однорідним і не буде відлипати від стінок миски або дошки.
  • Ємність з тістом закутати і залишити в теплі на 3-4 години.
  • Залити родзинки коньяком або ромом і, щойно тісто буде готове, покласти в нього. Насамкінець влити 5 збитих дочиста білків. Ще раз обережно вимішати.
  • Розігріти духовку до 200°С і підготувати форми. Укладати колобки з тіста на дно форм в половину обсягу і дати постояти, поки воно не підніметься до країв. Випікати залежно від розмірів від 25 хвилин (порційні паски) до 1 години.
  • Монастирську паску покривають лише білою глазур'ю, натомість прикрашають різними ласощами: мармеладом, горішками, зацукрованими ягодами, які укладають зверху глазурі, що застигає.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: паска Великдень рецепти
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