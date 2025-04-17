СБУ затримала підпалювачів, які нищили об’єкти «Укрзалізниці» та авто ЗСУ: серед паліїв студенти, переселенці та 15-річна школярка

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Ворог завербував місцевих жителів, які шукали «легкі заробітки» на Телеграм-каналах, але замість російських «швидких грошей» підпалювачам тепер загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п'ятьох ворожих поплічників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали у Києві та Харкові. Найменшій агентці ворога — 15 років. Про це учора повідомила пресслужба СБУ.

Потенційними цілями ворога були енергооб’єкти «Укрзалізниці», які забезпечують безперебійний рух військових ешелонів у напрямку фронту. Також рашистські агенти отримали завдання від своїх кураторів на знищення авто мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір обох міст.

Для вчинення злочинів окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Але замість «швидких грошей» з РФ підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців та перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Так, у Києві затримано двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни. Згодом вони отримали замовлення РФ на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони. Правоохоронці затримали зловмисників по гарячих слідах, коли вони підпалили два службові авто українських захисників.

У Харкові викрито ще трьох російських агентів. Ними виявились два студенти залізничного коледжу та їхня знайома — 15-річна школярка. Загалом вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення прифронтового регіону. Наступним завданням зловмисників було вчинення серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали всіх трьох агентів.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Планували теракти проти військових: СБУ затримала двох російських агентів, серед яких рецидивіст

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. закликають в СБУ.

Нагадаємо, 9 квітня ми повідомляли, що СБУ затримала 13 підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили об’єкти «Укрзалізниці» та автівки ЗСУ.

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині

7-го квітня ми повідомляли, що СБУ викрила 7-х неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці», з них шестеро підпалювачів навчалися в одній зі шкіл мста Сміла на Черкащині.

Нещодавно ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

1-го квітня ми писали, що СБУ затримала двох російських агентів, серед яких рецидивіст, які планували теракти проти військових.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.