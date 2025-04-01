Планували теракти проти військових: СБУ затримала двох російських агентів, серед яких рецидивіст

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 9

Контррозвідка СБУ запобігла новим терактам на Дніпропетровщині, затримавши. двох російських агентів, які отримали від кураторів «замовлення» на перші два вибухи у місті. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, першою ціллю був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто і підірвати його, пославши виклик на телефон, що був прикріплений до вибухівки.

Після здійснення цього теракту російські спецслужбісти планували нове завдання для своїх агентів — підготувати вибух біля центрального входу будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила та зірвала російські наміри. Обох агентів затримали, коли вони спорядили саморобні вибухові пристрої та провели дорозвідку поблизу першої «цілі» — пікапу мобільної вогневої групи.

На місці затримання у російських агентів виявили 3 кг вибухової речовини з детонатором, які вони заховали у пластмасову каністру, начинену металевими гайками.

За даними слідства, завербованими агентами РФ виявилися двоє місцевих жителів, один з яких — рецидивіст, що уже має судимість за крадіжки.

Обидва чоловіки потрапили у поле зору російських спецслужб під час пошуку «легких» грошей на Телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

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СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК.

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.