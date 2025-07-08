Поліцейські на фронті: начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов відвідав колег на передовій

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Він передав бійцям стрілецького батальйону поліції Полтавщини сучасні технічні засоби та все необхідне для виконання бойових завдань і знищення ворога

Очільник Головного управління Нацполіції в Полтавській області Євген Рогачов зустрівся з бійцями стрілецького батальйону, які захищають Україну на лінії зіткнення. Поліцейські Полтавщини виконують бойові завдання на Торецькому та Покровському напрямках у складі Сил безпеки та оборони України. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Під час робочої поїздки Євген Рогачов також зустрівся з керівництвом поліції Донеччини та обговорив питання взаємодії підпорядкованих підрозділів поліції в зоні бойових дій.

Начальник поліції області передав бійцям стрілецького батальйону поліції Полтавщини сучасні технічні засоби та все необхідне для ефективного виконання бойових завдань та знищення ворога. Генерал поліції також вручив кращим правоохоронцям державні та відомчі нагороди й подякував воїнам за відвагу, мужність та відданість присязі.

— Ми пишаємось вами. Ще вчора ви були слідчими, оперативниками, дільничними, патрульними — сьогодні ви воїни, які пліч-о-пліч з КОРДом та бійцями «Люті» тримають українські позиції. За вами — люди, які чекають на Перемогу й справедливий Мир. Бажаю сили духу, витримки та найголовніше — повернутися додому живими, — зазначив Євген Рогачов.

У відділі комунікації поліції Полтавщини зазначають, що поліцейські були серед тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Підрозділи «Хижак», «Лють», КОРД, батальйони поліції особливого призначення та стрілецькі батальйони обласних управлінь поліції беруть безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення.

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«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

У суботу, 5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захащаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

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У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.