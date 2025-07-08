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З 2026 року в Україні дівчат 12–13 років безоплатно щеплюватимуть від вірусу папіломи людини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 107

МОЗ закупило 9-валентну вакцину проти вірусу папіломи людини

Україна запроваджує безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12–13 років — відповідні зміни до Календаря профілактичних щеплень діятимуть з 2026 року.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що вже замовило 9-валентну вакцину «Гардасил 9», що захищає від дев’яти типів ВПЛ, зокрема й високого онкогенного ризику — 16 та 18, які викликають близько 70% випадків раку шийки матки. Перша партія вакцин має прибути в Україну наприкінці 2025 року.

— Вакцинація — це не лише про здоров’я, а й про справедливість. Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала рівний доступ до профілактики тяжких хвороб, — зазначив директор держпідприємства «Медичні закупівлі України» Олег Кльоц.

Вакцину закупили через механізм керованого доступу — завдяки прямим перемовинам із виробником Merck Sharp & Dohme вдалося досягти вигідніших умов.

 

Як пояснив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, перехід на європейський формат щеплень дозволить зменшити кількість онкозахворювань. Найвищу ефективність вакцина має, якщо її вводять до початку статевого життя.

За даними ВООЗ, щеплення від ВПЛ включене до нацпрограм 149 країн, у 75 з них воно безкоштовне.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: entretantomagazine.com
Теги: ВПЛ вакцинація МОЗ
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