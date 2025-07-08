Наскільки зросте мінімальна зарплата та пенсія у 2026 році — плани уряду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 127

Згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, мінімальну пенсію наступного року збільшать на 203 гривні, а мінімальну зарплату — на 688 гривень

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки планує щорічне зростання мінімальної пенсії та зарплати у найближчі три роки. Про це йдеться у постанові Кабміну від 27 червня 2025 року № 774.

У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яку ухвалив уряд та має затвердити Верховна Рада, закладено поступове зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії за віком).

У 2025 році ця сума становить 2 361 грн.

Згідно з Бюджетною декларацією уряду, її планують підвищити:

у 2026 році — до 2 564 грн ;

; у 2027 році — до 2 715 грн ;

; у 2028 році — до 2 859 грн.

Урядовий проєкт також передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня та підготовку до запровадження другого рівня пенсійної реформи.

Окрім цього, у проєкті Бюджетної декларації пропонується підвищення мінімальної заробітної плати (нині 8 000 грн):

у 2026 році — до 8 688 грн ;

; у 2027 році — до 9 374 грн ;

; у 2028 році — до 10 059 грн.

Коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень — прогноз уряду

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що за прогнозами Кабміну у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн. У проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозується щорічне зростання середньої заробітної плати — за три найближчі роки вона може досягти 40 тисяч грн.

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки, в якій планується підвищити зарплату військовим

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що видатки на безпеку та оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом державного бюджету. Бюджетна декларація на 2026-2028 роки є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік.

Нещодавно ми писали, що за даними Держстату середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла до 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що середні розміри зарплат чиновників центральних державних органів у квітні цього року зросли до 57 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Згідно з макропрогнозом Кабміну річної давнини, середня зарплата в Україні у 2025 році має перевищити 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.