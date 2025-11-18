Олена Шуляк
Полтавщина, Воїни світла, Війна

На Полтавщині матерям загиблих поліцейських передали посмертні державні нагороди їхніх синів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

 

Обидва поліціянти служили у бригаді «Лють» і загинули на Донеччині під час виконання бойових завдань

На Полтавщині матерям двох поліцейських штурмової бригади «Лють», які загинули на Донеччині під час виконання бойових завдань, вручили державні нагороди їхніх полеглих синів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня та відзнаку «Комбатанський хрест» отримала мати майора поліції Романа Обуховського, який загинув 10 грудня 2024 року внаслідок обстрілу у Дружківці. Йому також посмертно присвоєно звання підполковника поліції.

 

Такі ж нагороди вручили матері сержанта поліції Максима Джуяна, загиблого 13 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Торецьку.

Участь у церемонії взяли керівництво Полтавської ОВА та поліції області. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та запевнили родини у подальшій підтримці.

Нагадаємо, влітку і в Кременчуці вручали нагороди рідним полеглих поліціянтів із бригади «Лють».

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

