Кременчук

Відсьогодні у кременчуцькому ЦНАПі можна верифікувати термінал Starlink

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

 

Послуга доступна як для фізичних осіб, так і для ФОПів

Відськогодні у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг почали приймати звернення на верифікацію терміналів Starlink. Про це повідомили на офіційній стоірнці ЦНАПу.

Це частина урядової ініціативи щодо запровадження так званого «білого списку» та обов’язкової авторизації обладнання супутникового зв’язку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року № 115, в Україні надалі працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали Starlink. Усі незареєстровані пристрої планують відключити.

Подати повідомлення через ЦНАП можуть фізичні особи та фізичні особи-підприємці.

Для верифікації необхідно надати:

  • паспорт та РНОКПП заявника;

  • дані терміналу Starlink:

    • KIT-номер (за наявності — вказаний на коробці);

    • UTID у налаштуваннях акаунту або застосунку чи Dish ID;

    • номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

У ЦНАПі наголошують: якщо власник має більше одного терміналу, верифікувати потрібно всі пристрої.

Також встановлено обмеження:

  • якщо власник верифікує один термінал — його приносити не потрібно;

  • якщо один власник верифікує до трьох териміналів, при верифікації потрібна їхня фізична наявність.

Юридичні особи здійснюють реєстрацію терміналів самостійно через портал «Дія».

Нагадаємо, торік влітку в Україні протестували прямий супутниковий зв’язок Starlink зі смартфоном.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦНАП старлінк Starlink
