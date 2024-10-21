Депутата Сергія Бойка визнали винним у погрозі вбивством полтавській журналістці

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 528

Октябрський райсуд визнав заступника голови Подільської райради Сергія Бойка винним у погрозі вбивством журналістці «Полтавської хвилі» Анастасії Мацько. Він отримав рік пробаційного терміну. Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

Бойка зобов'язали періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, попереджати про зміну місця проживання або роботи. Також депутату заборонили спілкуватися з потерпілою. З нього мають стягнути понад 28 тис. грн судових витрат.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року двоє чоловіків у приміщенні сесійної зали Полтавської міської ради словесно погрожували журналістці. У листопаді минулого року поліція повідомила, що одним з них був 47-річний депутат та заступник голови Подільської районної ради.