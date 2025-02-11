Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Олександром Багном

Завтра, 12 лютого, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Олександром Багном. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 31. Загинув чоловік 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання з Олександром Багном відбудеться у середу, 12 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.