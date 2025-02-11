Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Олександром Багном

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 214

Завтра, 12 лютого, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Олександром Багном. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 31. Загинув чоловік 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання з Олександром Багном відбудеться у середу, 12 лютого:

11.00 — відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.