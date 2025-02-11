На Полтавщині викрили чоловіка, який за хабар обіцяв допомогти з оформленням інвалідності для ухилення від мобілізації

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Житель Миргородського району за 3 тисячі доларів обіцяв допомогти з оформленням фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації

Жителю Миргородського району повідомили про підозру у замаху на незаконне переправлення особи через кордон України (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомили пресслужби прокуратури та СБУ Полтавщини.

За даними слідства, чоловік за 3 тисячі доларів США пообіцяв знайомому допомогу у фіктивному оформленні групи інвалідності. Це мало б дозволити уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути кордон.

Як діяла схема:

У серпні 2024 року він отримав 25 тис. грн авансу.

У листопаді — ще 40 тис. грн за «пришвидшення» процесу оформлення документів.

Чоловік підшукував ухилянтів, звертався до знайомих у медичних закладах, залежно від місця проживання клієнтів, для оформлення фіктивних довідок.

Відповідальність:

Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення заставу. Його дії кваліфіковано як замах на незаконне переправлення осіб через кордон. СБУ та поліція продовжують встановлювати інших учасників схеми.

Під час обшуків вилучили документи потенційних клієнтів та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили жінку, яка оформила собі фіктивну інвалідність, аби її син міг виїхати за кордон.