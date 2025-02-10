На Полтавщині судили жінку, яка оформила собі фіктивну інвалідність, аби її син міг виїхати за кордон

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 23

На Полтавщині судили жінку, яка минулого року оформила собі фіктивну інвалідність ІІ групи, аби її військовозобов’язаний син міг безперешкодно виїхати за кордон. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду у Полтаві від 6 лютого.

Деталі справи

На початку 2024 року обвинувачена вирішила відправити свого сина, який підлягає мобілізації за кордон. Для цього вона знайшла людину, яка б могла допомогти з оформленням інвалідності.

Далі 1 червня жінка зустрілася зі своєю «помічницею», яка й розповіла про вартість процедури. Такі послуги їй мали обійтися у 7800 доларів. При цьому жінці мали б оформити нове місце реєстрації — вартість цього 20 тисяч гривень. Ще 11 тисяч гривень потрібно було заплатити за підготовку первинної медичної документації, яка була необхідною для оформлення інвалідності.

Через кілька днів, 3 червня, жінки зустрілися знову. Обвинувачена передала своїй стільниці 6 тисяч євро, а та сказала, що потрібно ще 100 тисяч гривень — ці гроші потрібні на конвертацію готівки з гривень у долари. Сюди також входили 20 тисяч гривень на переоформлення місця реєстрації та підготовки первинної медичної документації.

Упродовж минулого літа жінка отримала направлення від Гребінківської міської лікарні до Полтавської обласної МСЕК, де їй погодили встановлення II групи інвалідності.

Згодом обвинувачена оформила документи, де зазначено, що її військовозобов'язаний син здійснює над нею опіку. На підставі цього він у середині грудня минулого року виїхав за кордон.

Рішення суду

Дії обвинуваченої суд кваліфікував як організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та сприяння його вчиненню усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ст. 332 Кримінального кодексу України).

На суді жінка визнала себе повністю винною у скоєному.

На підставі усіх матеріалів суд визнав жінку винною у скоєному та призначив їй покарання терміном на 5 років позбавлення волі. Проте вирок обвинуваченій пом'якшили й призначили покарання з іспитовим строком терміном на 1 рік.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують справу щодо оформлення фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним чоловікам на Полтавщині. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення і до 1 лютого 2024 року у медичному закладі, де слідчі проводили обшуки, виявили документи щодо 5254 громадян, які у цей час оформили інвалідність.

Журналісти каналу «Є питання» дослідили цей список чоловіків, який «злили» у місцеві телеграм-канали, та виявили там імена повних тезок кременчуцьких депутатів та їхніх синів.

Крім того, на Полтавщині у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

До прикладу, у вересні у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у $12 тисяч за фіктивні інвалідності.