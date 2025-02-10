Герой України з Кременчука Валерій Нетудихатка зумів ступити на берег тимчасово окупованого Криму

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку в пам’ять про Героя України молодшого сержанта Валерія Нетудихатки. Дошку відкрили 22 січня на фасаді Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум».
Увінчати пам’ять загиблого Героя зібралися дружина та син Валерія Нетудихатки, його однокласники та друзі.
Герой України молодший сержант Валерій Вікторович Нетудихатка родом з Кременчука. Навчався у Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум» (відкрили меморіальну дошку) та ПТУ № 2.
Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» 54-річний Валерій Нетудихатка з позивним «Мішаня» ― один з небагатьох українських бійців, хто зумів ступити на берег тимчасово окупованого Криму.
Побратим на позивний «Юрист» так каже про Валерія:
Загинув Валерій Нетудихатка під час однієї зі спецоперацій на території тимчасово окупованого Криму, яка тривала влітку та восени 2023 року.
Тіло Валерія повернути вдалося не одразу — на це пішло два місяці. Росіяни знали, що він — боєць спецпідрозділу «Артан» ГУР й не хотіли віддавати тіло. Церемонія прощання з воїном відбулася 10 грудня 2023 року у Михайлівському золотоверхому соборі Києва.
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