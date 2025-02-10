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Герой України з Кременчука Валерій Нетудихатка зумів ступити на берег тимчасово окупованого Криму

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 174

 

Захиснику України відкрили меморіальну дошку на фасаді школи, де він навчався

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку в пам’ять про Героя України молодшого сержанта Валерія Нетудихатки. Дошку відкрили 22 січня на фасаді Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум».

Увінчати пам’ять загиблого Героя зібралися дружина та син Валерія Нетудихатки, його однокласники та друзі.

Герой України молодший сержант Валерій Вікторович Нетудихатка родом з Кременчука. Навчався у Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум» (відкрили меморіальну дошку) та ПТУ № 2.

Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» 54-річний Валерій Нетудихатка з позивним «Мішаня» ― один з небагатьох українських бійців, хто зумів ступити на берег тимчасово окупованого Криму.

— Він був дуже вмотивованим бійцем, чотким. Дуже мудра людина, він багато прожив, багато бачив, і те, що робив він… Він брав участь у найсерйозніших спецопераціях нашого підрозділу. Він воював у всіх гарячих точках: Енергодар, Херсонський напрямок, Бахмут, Куп’янський напрямок,  — розповів командир спецпідрозділу ГУР МОУ «Артан» Віктор Торкотюк в коментарі журналістам телемарафону «Єдині новини».

 

Побратим на позивний «Юрист» так каже про Валерія:

«Він результативно відпрацював у зимовій бахмутській кампанії, на форсуванні на Запорізькому напрямку, і під час низки таємних операцій, про які говорити не можна. Але через кількадесят років, коли зніметься гриф таємності, люди зрозуміють, які подвиги він свого часу виконував».

 

Загинув Валерій Нетудихатка під час однієї зі спецоперацій на території тимчасово окупованого Криму, яка тривала влітку та восени 2023 року.

«Він був одним із командирів цієї операції, керував безпосередньо штурмовою групою, і він один із небагатьох людей, хто став ногами на нашу святу кримську землю. Таку операцію, як крайня, — не робив ніхто», — розповів Віктор Торкотюк.

Тіло Валерія повернути вдалося не одразу — на це пішло два місяці. Росіяни знали, що він — боєць спецпідрозділу «Артан» ГУР й не хотіли віддавати тіло. Церемонія прощання з воїном відбулася 10 грудня 2023 року у Михайлівському золотоверхому соборі Києва.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Герой України Валерій Нетудихатка
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