У Кременчуці знову «замінували» торгівельні центри

10 лютого у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів. Інформацію про це почала ширитися серед містян та у соціальних мережах.
Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.
Нагадаємо, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
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