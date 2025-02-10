На честь мисткині Ольги Павленко, що загинула в «Амсторі», погасили марки

Сьогодні, 10 лютого, на Головпоштамті міста Кременчук відбулося урочисте погашення марок на колекційних конвертах. Вони випущені до дня народження гастродослідниці, мисткині, авторки книги «ЖУК «Жива Українська Кухня Ольги Павленко «Кольорово», яка загинула під час російського удару по «Амстору».

На заході була присутня мати загиблої жінки, яка розповіла, що за трагічним випадком обставин її талановита донька опинилася в торгівельному центрі.

— Вона мала вже їхати назад в Америку, де працювала, квитки навіть були придбані, але не встигла. Російська ракета вбила її.

10 лютого 2025 року Ользі виповнився б 41 рік. Памʼять про неї живе в її книзі, яку видають та передають в навчальні заходи, де вивчають кулінарну справу. Також готується до друку друга книга, для якої жінка встигла зібрати необхідний матеріал, але не встигла видати її.

Завдяки спілці філателістів Кременчука тепер імʼя талановитої мисткині збережене в колекційних конвертах.