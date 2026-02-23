У Кременчуці вшанували пам’ять Юргена Хансена: відбулося погашення марок на тематичних конвертах

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 307

23 лютого у Міській художній галереї Кременчука відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених пам’яті Юргена Хансена — громадського діяча та депутата німецького міста Ґельзенкірхен, який багато років підтримував Кременчук.

Юрген Хансен був багатогранною особистістю. Уже після 60 років він почав займатися підводним плаванням, досліджував острови Латинської Америки, писав вірші та активно займався громадською діяльністю. У Ґельзенкірхені його знали як сильного оратора й людину, яка глибоко та відповідально ставилася до питань соціального життя міста.

Про співпрацю з Юргеном Хансеном згадав міський голова Кременчука Віталій Малецький. За його словами, перша зустріч із німецьким депутатом відбулася у 2022 році.

«Пан Юрген був дійсно непересічною особистістю. Про нього ми багато знаємо зараз, але тоді знали дуже мало. Він сказав: “Я депутат німецького міста, я хочу товаришувати з Кременчуком і хочу щось робити для нього”. Це спілкування переросло в дружбу і фактично — в побратимство між нашими містами», — зазначив Віталій Малецький.

Мер додав, що хоча юридично побратимство між містами не оформлене, Гельзенкірхен надав Кременчуку значну допомогу. Зокрема, переданий пожежний автомобіль нині використовується в одній із військових частин для ліквідації наслідків російських атак, а генератори, отримані в перші місяці повномасштабної війни, забезпечували роботу міських лікарень.

Також минулого тижня, під час сесії Кременчуцької міської ради, новообрана меркиня Ґельзенкірхена вийшла на зв’язок із депутатами. Уся зала вшанувала пам’ять Юргена Хансена стоячи, оплесками подякувавши йому та німецькому місту за підтримку.

Голова районної військової адміністрації у своєму виступі наголосив, що Юргена Хансена згадують як людину з великої літери — людину, яка мешкала у Світловодську, але зробила надзвичайно багато саме для Кременчука.

«Він присвятив себе служінню людям. Його допомога не обмежувалася лише нашим містом, вона виходила далеко за його межі. Попри великі плани на майбутнє, доля склалася так, що він пішов із життя. Та все, що він зробив для нас, — неоціненне», — зазначив посадовець.

Попри численні плани та напрацювання на майбутнє, життя Юргена Хансена обірвалося у 2023 році. Втім, його внесок у підтримку українських громад називають неоціненним. Захід із погашення марок став ще одним способом увіковічити пам’ять про людину, для якої допомога людям була життєвим кредо.