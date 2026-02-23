ГО "Захист держави"
У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці вшанували пам’ять Юргена Хансена: відбулося погашення марок на тематичних конвертах

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 307

 

Конверти розробила й випустила Кременчуцька спілка філателістів

23 лютого у Міській художній галереї Кременчука відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених пам’яті Юргена Хансена — громадського діяча та депутата німецького міста Ґельзенкірхен, який багато років підтримував Кременчук.

Юрген Хансен був багатогранною особистістю. Уже після 60 років він почав займатися підводним плаванням, досліджував острови Латинської Америки, писав вірші та активно займався громадською діяльністю. У Ґельзенкірхені його знали як сильного оратора й людину, яка глибоко та відповідально ставилася до питань соціального життя міста.

Про співпрацю з Юргеном Хансеном згадав міський голова Кременчука Віталій Малецький. За його словами, перша зустріч із німецьким депутатом відбулася у 2022 році.

 

«Пан Юрген був дійсно непересічною особистістю. Про нього ми багато знаємо зараз, але тоді знали дуже мало. Він сказав: “Я депутат німецького міста, я хочу товаришувати з Кременчуком і хочу щось робити для нього”. Це спілкування переросло в дружбу і фактично — в побратимство між нашими містами», — зазначив Віталій Малецький.

Мер додав, що хоча юридично побратимство між містами не оформлене, Гельзенкірхен надав Кременчуку значну допомогу. Зокрема, переданий пожежний автомобіль нині використовується в одній із військових частин для ліквідації наслідків російських атак, а генератори, отримані в перші місяці повномасштабної війни, забезпечували роботу міських лікарень.

 

Також минулого тижня, під час сесії Кременчуцької міської ради, новообрана меркиня Ґельзенкірхена вийшла на зв’язок із депутатами. Уся зала вшанувала пам’ять Юргена Хансена стоячи, оплесками подякувавши йому та німецькому місту за підтримку.

Голова районної військової адміністрації у своєму виступі наголосив, що Юргена Хансена згадують як людину з великої літери — людину, яка мешкала у Світловодську, але зробила надзвичайно багато саме для Кременчука.

 

«Він присвятив себе служінню людям. Його допомога не обмежувалася лише нашим містом, вона виходила далеко за його межі. Попри великі плани на майбутнє, доля склалася так, що він пішов із життя. Та все, що він зробив для нас, — неоціненне», — зазначив посадовець.

Попри численні плани та напрацювання на майбутнє, життя Юргена Хансена обірвалося у 2023 році. Втім, його внесок у підтримку українських громад називають неоціненним. Захід із погашення марок став ще одним способом увіковічити пам’ять про людину, для якої допомога людям була життєвим кредо.

2
Автор: Катерина Животовська
Теги: Гельзенкірхен Юрген Ханзен Погашення марок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх