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У Кременчуці помер відомий волонтер, депутат з Німеччини Юрген Ханзен

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 170

 

Він допомагав Кременчуку, ЗСУ, тяжко хворим і інвалідам

Вчора, 24 лютого, у Кременчуці помер відомий волонтер, депутат Ради міста Гельзенкірхен в Німеччині Юрген Ханзен. Про це повідомив заступник директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник на своїй сторінці у фейсбуці.

Померла людина, яка допомагала Кременчуку, ЗСУ, тяжко хворим і інвалідам. Він приїхав з бажанням допомагати людям. Юрген вмів дружити і розуміти людей. Юрген полюбив Україну, Наддніпрянщину. Кременчук. Він шукав способи, як допомогти усім нужденним. Він добре бачив суть людей, розумів кожного, але намагався допомагати. Продукти, автомобілі, жилети, медикаменти... Пішла цікава людина – політик, відомий оратор, волонтер, справжній чоловік, друг, – мовиться у дописі.
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Юрген Ханзен мав велике бажання – перемога України і налагодження побратимських зв'язків його рідного Гельзенкірхена і Кременчука. Він жив цією ідеєю і багато для цього робив.

Нагадаємо, німецький благодійник передав Кременчуцькому обласному клінічному шпиталю для ветеранів війни 10 пральних машин.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: некролог волонтер депутат
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