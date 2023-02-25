У Кременчуці помер відомий волонтер, депутат з Німеччини Юрген Ханзен

Вчора, 24 лютого, у Кременчуці помер відомий волонтер, депутат Ради міста Гельзенкірхен в Німеччині Юрген Ханзен. Про це повідомив заступник директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник на своїй сторінці у фейсбуці.
Юрген Ханзен мав велике бажання – перемога України і налагодження побратимських зв'язків його рідного Гельзенкірхена і Кременчука. Він жив цією ідеєю і багато для цього робив.
Нагадаємо, німецький благодійник передав Кременчуцькому обласному клінічному шпиталю для ветеранів війни 10 пральних машин.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер