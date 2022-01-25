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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькому шпиталі для ветеранів з'явився апарат УЗД, який може виявити новоутворення від 1 мм

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 462 Коментарів: 1

Крім того, показали 10 пральних машин, які передав медзакладу німецький благодійник

25 січня у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни показали новий апарат УЗД під назвою Mindray, який з'явився у медзакладі. 1 млн 490 тис грн на його придбання виділили з обласного бюджету.

За словами директора шпиталю Миколи Литвиненка, апарат приїхав до установи 31 грудня 2021 року, але, щоб його запустити, треба було провести заземлення з першого до верхнього поверху – і от сьогодні Mindray нарешті підключили.

Сьогодні на апараті Mindray провели діагностику першому пацієнту – обстежували черевну порожнину
Сьогодні на апараті Mindray провели діагностику першому пацієнту – обстежували черевну порожнину

Наталя Загребельна, лікарка, яка працюватиме на новому обладнанні, розповіла, що його діагностичні можливості високі – цей апарат дає якісне зображення, може виявити новоутворення від 1 мм (це майже як на МРТ) і виміряти його. Старе обладнання такого «не вміло», на ньому була складна візуалізація.

Для порівняння: старий апарат УЗД
Для порівняння: старий апарат УЗД
- На цьому апараті можна зробити діагностику щитовидної залози, органів черевної порожнини, сечостатевої системи, легень. Тут є також кардіальний пакет, але, на жаль, у нас зараз немає кардіального датчика. 90% наших пацієнтів є кардіологічними. На жаль, цього пакету дуже не вистачає, хотілося б доповнити для повного обстеження, - каже Наталя Загребельна.
Освятив нове обладнання отець Михайло Гориславець
Освятив нове обладнання отець Михайло Гориславець

Також у шпиталі з'явилося 10 нових пральних машин Exquisit, які подарував медзакладу депутат парламенту німецького міста Гельзенкірхен та керівник благодійної організації, яка допомагає біженцям і переселенцям, Юрген Ханзен. Вже кілька років він живе у Кременчуці, і коли німець побачив, на чому перуть білизну у шпиталі, то сказав, що у Німеччині такою технікою давно не користуються. Кошти на пральні машинки йому допомогли зібрати небайдужі люди, але до Кременчука їх перевезти ніхто не захотів. Тому Юрген Ханзен сам доставив їх мікроавтобусом із самої Німеччини – у поїздці провів 3 дні, ще й 11 годин стояв на митниці. Привезти індустріальні машини змоги не було, тому купили ці – кожна може прати 6 кг білизни за раз.

Юрген Ханзен та Микола Литвиненко
Юрген Ханзен та Микола Литвиненко

Наостанок Юрген Ханзен додав, що зараз працює над тим, аби його рідне місто та Кременчук могли стати містами-побратимами.

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Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: госпиталь аппарат УЗИ прачечная
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Коментарі: 1

579
Чувааак:
Сьогодні, 18:35

Дуже добре що для наших ветиранів є така можливість отримати якісну послугу, яка вбереже їхнє здоров"я і кошти (хочеться вірить що обстеження буде для ветеранів безкоштовним).

Але як ріже в око піп який водою з крану, навіть не дистильованою, оббризгує електронний прилад. Хто його туди звав?? Чия була ідея? На ЕЛЕКТРОННИЙ прилад водою! Це як під час операції замість вирізаного опендицита пришити ладанку - спочатку наче нічого і болить від того шо різали шкіру, але ж що буде потім? З апаратом УЗД за півтора ляма аналогічно.

Я коли іду до стоматолога терапевта хірурга окуліста практолога і т.д. то не питаю чи освячені їхні прилади і до якої церкви вони ходять, бо мені важливо досвід і вміння.


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