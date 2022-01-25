У Кременчуцькому шпиталі для ветеранів з'явився апарат УЗД, який може виявити новоутворення від 1 мм

25 січня у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни показали новий апарат УЗД під назвою Mindray, який з'явився у медзакладі. 1 млн 490 тис грн на його придбання виділили з обласного бюджету.
За словами директора шпиталю Миколи Литвиненка, апарат приїхав до установи 31 грудня 2021 року, але, щоб його запустити, треба було провести заземлення з першого до верхнього поверху – і от сьогодні Mindray нарешті підключили.
Наталя Загребельна, лікарка, яка працюватиме на новому обладнанні, розповіла, що його діагностичні можливості високі – цей апарат дає якісне зображення, може виявити новоутворення від 1 мм (це майже як на МРТ) і виміряти його. Старе обладнання такого «не вміло», на ньому була складна візуалізація.
Також у шпиталі з'явилося 10 нових пральних машин Exquisit, які подарував медзакладу депутат парламенту німецького міста Гельзенкірхен та керівник благодійної організації, яка допомагає біженцям і переселенцям, Юрген Ханзен. Вже кілька років він живе у Кременчуці, і коли німець побачив, на чому перуть білизну у шпиталі, то сказав, що у Німеччині такою технікою давно не користуються. Кошти на пральні машинки йому допомогли зібрати небайдужі люди, але до Кременчука їх перевезти ніхто не захотів. Тому Юрген Ханзен сам доставив їх мікроавтобусом із самої Німеччини – у поїздці провів 3 дні, ще й 11 годин стояв на митниці. Привезти індустріальні машини змоги не було, тому купили ці – кожна може прати 6 кг білизни за раз.
Наостанок Юрген Ханзен додав, що зараз працює над тим, аби його рідне місто та Кременчук могли стати містами-побратимами.
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