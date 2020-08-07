Допомога для тих, хто рятує життя: Кременчуцький шпиталь отримав засоби захисту для медиків

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Фото: Артем Коваленко

12 серпня Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни отримав засоби індивідуального захисту для медперсоналу від Костянтина Жеваго та групи Ferrexpo. Це маски, рукавички, халати, деззасоби – на загальну суму близько 420 тис грн.









- Ми живемо в нелегкі часи, коли в державі йде війна, а в усьому світі – пандемія. У такий час ніяк не може вижити одна людина, якщо не буде допомоги від інших. Медпрацівники викладаються повністю, задля того, щоб допомогти будь-якому пацієнту, хто захворів. А ті, хто мають можливість допомагати медичним працівникам – завжди допомагають, - розповів директор шпиталю Микола Литвиненко. - Ми звикли отримувати допомогу для наших пацієнтів, але сьогодні ми вперше отримали допомогу для наших медичних працівників – для тих, хто надає допомогу. Саме засоби індивідуального захисту на сьогодні нам необхідні. На жаль, повного державного забезпечення ми не маємо. Якщо виникне необхідність приймати безпосередню участь у боротьбі з пандемією, то отриманого нам вистачить до Нового року.





Як розповів гендиректор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату Юрій Химич, це не весь обсяг допомоги, протягом тижня довезуть іще частину, яку не доставили сьогодні - постачальники не встигли.









Віце-президент футбольного клубу «Ворскла», заступник гендиректора «АвтоКрАЗу» Геннадій Музика каже, що від початку пандемії підприємства групи Ferrexpo надають допомогу усім лікарням Кременчука і району. Зараз загальна сума цієї допомоги уже досягла 6 млн грн.





- А ось Кременчуцький шпиталь якось випав у нас із виду. До мене звернувся Олександр Щербина, як учасник АТО і громадський діяч, та звернув увагу, що ми, від початку пандемії, надаємо допомогу усім лікарням Кременчука і району, а у госпіталі медперсонал так само воює із вірусом і потребує допомоги. Природно, що ми захотіли допомогти і їм. Я звернувся за допомогою до Костянтина Жеваго, тож Ferrexpo виділила на допомогу госпіталю 497 тис грн. Зараз привезли індивідуальних засобів захисту на 420 тисяч, а інше - ще довезуть.





Це не перша допомога госпіталю від групи компаній Ferrexpo. Рік тому за ініціативи та за кошти Константина Жеваго у госпіталі зробили ремонт в одній з палат. Директор шпиталю Микола Литвиненко зазначив, що палата не простоює - в ній постійно є пацієнти.





- В цій палаті не буває пусто. Вона дуже зручна і комфортна. В ній, в основному, перебувають ветерани війни з Горішніх Плавнів. На сьогодні до нас приходять на реабілітацію пацієнти, які за станом здоров’я мають обмеження в ході, пересуваються в інвалідних візках, і потребують специфічних умов. Зараз ми переробляємо всі палати, щоб вони були такими ж комфортними для маломобільних пацієнтів, щоб можна було користуватись і туалетом, і душовою. Ми йдемо до того, щоб у нас всі палати були такими, і дякуємо, що нам у цьому допомагають.









В майбутньому лікарня планує оновити також діагностичне обладнання, лікувальну апаратуру та апарати ультразвукової діагностики, які з часом втрачають свою актуальність і морально та фізично застарівають.