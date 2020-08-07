Допомога для тих, хто рятує життя: Кременчуцький шпиталь отримав засоби захисту для медиків

Допомоги медикам вистачить до Нового року
12 серпня Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни отримав засоби індивідуального захисту для медперсоналу від Костянтина Жеваго та групи Ferrexpo. Це маски, рукавички, халати, деззасоби – на загальну суму близько 420 тис грн.
- Ми живемо в нелегкі часи, коли в державі йде війна, а в усьому світі – пандемія. У такий час ніяк не може вижити одна людина, якщо не буде допомоги від інших. Медпрацівники викладаються повністю, задля того, щоб допомогти будь-якому пацієнту, хто захворів. А ті, хто мають можливість допомагати медичним працівникам – завжди допомагають, - розповів директор шпиталю Микола Литвиненко. - Ми звикли отримувати допомогу для наших пацієнтів, але сьогодні ми вперше отримали допомогу для наших медичних працівників – для тих, хто надає допомогу. Саме засоби індивідуального захисту на сьогодні нам необхідні. На жаль, повного державного забезпечення ми не маємо. Якщо виникне необхідність приймати безпосередню участь у боротьбі з пандемією, то отриманого нам вистачить до Нового року.
Як розповів гендиректор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату Юрій Химич, це не весь обсяг допомоги, протягом тижня довезуть іще частину, яку не доставили сьогодні - постачальники не встигли.
Віце-президент футбольного клубу «Ворскла», заступник гендиректора «АвтоКрАЗу» Геннадій Музика каже, що від початку пандемії підприємства групи Ferrexpo надають допомогу усім лікарням Кременчука і району. Зараз загальна сума цієї допомоги уже досягла 6 млн грн.
- А ось Кременчуцький шпиталь якось випав у нас із виду. До мене звернувся Олександр Щербина, як учасник АТО і громадський діяч, та звернув увагу, що ми, від початку пандемії, надаємо допомогу усім лікарням Кременчука і району, а у госпіталі медперсонал так само воює із вірусом і потребує допомоги. Природно, що ми захотіли допомогти і їм. Я звернувся за допомогою до Костянтина Жеваго, тож Ferrexpo виділила на допомогу госпіталю 497 тис грн. Зараз привезли індивідуальних засобів захисту на 420 тисяч, а інше - ще довезуть.
Це не перша допомога госпіталю від групи компаній Ferrexpo. Рік тому за ініціативи та за кошти Константина Жеваго у госпіталі зробили ремонт в одній з палат. Директор шпиталю Микола Литвиненко зазначив, що палата не простоює - в ній постійно є пацієнти.
- В цій палаті не буває пусто. Вона дуже зручна і комфортна. В ній, в основному, перебувають ветерани війни з Горішніх Плавнів. На сьогодні до нас приходять на реабілітацію пацієнти, які за станом здоров’я мають обмеження в ході, пересуваються в інвалідних візках, і потребують специфічних умов. Зараз ми переробляємо всі палати, щоб вони були такими ж комфортними для маломобільних пацієнтів, щоб можна було користуватись і туалетом, і душовою. Ми йдемо до того, щоб у нас всі палати були такими, і дякуємо, що нам у цьому допомагають.
В майбутньому лікарня планує оновити також діагностичне обладнання, лікувальну апаратуру та апарати ультразвукової діагностики, які з часом втрачають свою актуальність і морально та фізично застарівають.