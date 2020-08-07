«Кремінь» перегортає сторінку історії у Харкові матчем з «Металіст 1925»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 824

Завтра, 13 серпня, футболісти «Кременя» у Харкові проведуть заключний матч в чемпіонаті. Суперником «синьо-білих» виступить амбітний «Металіст 1925». Підопічні Сергія Свистуна вже виконали задачу мінімум - залишилися у Першій лізі й ця гра не матиме величезного значення для нашої команди. Харків'яни ж не мають можливості наздогнати лідерів й втратили можливість боротьби за вихід в УПЛ.

Пряма трансляція

Суддівські призначення

Головний арбітр - Микола Кривоносов (Київ)

Асистенти арбітра - Віктор Матяш (Донецьк) та Валентин Куцев (Київ)

Четвертий арбітр - Дмитро Кривушкін (Харків)

Спостерігач арбітражу УАФ - Віктор Швецов (Одеса)

Історія протистоянь

Команди зустрічалися 6 раз, 5 з яких - товариські поєдинки. У 5 зустрічах перемогу святкували харків'яни:

23 лютого 2018 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:1

29 червня 2018 р «Металіст 1925» - «Кремінь» - 3:0

28 лютого 2019 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 1:2

16 липня 2019 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 3:1

26 жовтня 2019 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 2:4

6 березня 2020 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:2

Матч у Харкові стане заключним для «Кременя» у статусі муніципального клубу, після цього розпочнеться реорганізація клубу. У новому сезоні виступатиме ФК «Кремінь». Зауважимо, що «Кремінь» є першопрохідцем в українському футболі. У 2003 році був створений міський футбольний клуб, який фінансувався з міського бюджету. «Кремінь» як флагман у цьому питанні став експертом й не різко клуби з інших міст радилися з «Кременем» щодо нюансів юридичних та фінансових питань. Тепер «Кремінь» першим з українських клубів змінює з комунальної на приватну власність.