Медики швидкої допомоги у Києві отримали кременчуцьку капсулу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 132 Коментарів: 1

Головне – ці бокси, що виготовляються в Полтавській області, є значно дешевшими за європейські аналоги

Київська станція екстреної медичної допомоги отримала бокс українського виробництва для перевезення інфікованих COVID-19. Нагадаємо, що бокс виготовила кременчуцька фірма.









Особливість конструкції полягає в тому, що після госпіталізації хворого повітря з боксу не потрапляє назовні та не дозволяє інфекції поширюватися. Цього вдалося досягнути шляхом перепаду тиску. Тож таке обладнання захистить і медиків, і водіїв карети швидкої.





Головне – ці бокси, що виготовляються в Полтавській області, є значно дешевшими за європейські аналоги. Тож доступна ціна дозволить забезпечити такими засобами захисту карети швидкої, які перевозять хворих на коронавірус, по всій Україні.



