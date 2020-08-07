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Кременчук, Здоров'я

Медики швидкої допомоги у Києві отримали кременчуцьку капсулу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 132 Коментарів: 1

 

Головне – ці бокси, що виготовляються в Полтавській області, є значно дешевшими за європейські аналоги

Київська станція екстреної медичної допомоги отримала бокс українського виробництва для перевезення інфікованих COVID-19. Нагадаємо, що бокс виготовила кременчуцька фірма. 


Кременчуцьке підприємство починає серійне виробництво капсул для перевезення хворих на коронавірус


Особливість конструкції полягає в тому, що після госпіталізації хворого повітря з боксу не потрапляє назовні та не дозволяє інфекції поширюватися. Цього вдалося досягнути шляхом перепаду тиску. Тож таке обладнання захистить і медиків, і водіїв карети швидкої.


Головне – ці бокси, що виготовляються в Полтавській області, є значно дешевшими за європейські аналоги. Тож доступна ціна дозволить забезпечити такими засобами захисту карети швидкої, які перевозять хворих на коронавірус, по всій Україні.


Кременчуцьку капсулу для транспортування хворих на COVID-19 відправлять у Казахстан
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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 365
inattentive:
Сьогодні, 15:17

А сам Кременчук має таку ?


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