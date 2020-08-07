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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині оштрафували двох чоловіків, які хуліганили в потязі «Харків - Ужгород»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 225

Чоловіки мають сплатити 51 гривню штрафу та 420 гривень судового збору

6 серпня суддя Лубенського міськрайонного суду розглянув протоколи щодо двох чоловіків. Їх визнали винними у порушенні ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 


Мова йде про випадок, який стався 5 серпня у потязі «Харків-Ужгород». Кілька пасажирів розпивали спиртне, матюкалися, кричали та порушувати громадський порядок. На вимогу начальника потягу припинити порушення не реагували та почали йому погрожувати. Відтак викликали поліцію, і одного з найбільш агресивних порушників зняли з потягу у Полтаві.


Проте його товариші продовжили порушувати громадський порядок. Відтак вже одна з пасажирок викликала поліцію - і ще двох порушників зняли з потягу у Лубнах.


На трьох чоловіків склали протоколи. Двох із них, по рішенню Лубенського суду, оштрафували на 51 гривню. Також вони мають сплатити 420 гривень судового збору.


Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: хулиганство поезд
компанія «Інтера Люкс»

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