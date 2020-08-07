На Полтавщині оштрафували двох чоловіків, які хуліганили в потязі «Харків - Ужгород»

Чоловіки мають сплатити 51 гривню штрафу та 420 гривень судового збору
6 серпня суддя Лубенського міськрайонного суду розглянув протоколи щодо двох чоловіків. Їх визнали винними у порушенні ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Мова йде про випадок, який стався 5 серпня у потязі «Харків-Ужгород». Кілька пасажирів розпивали спиртне, матюкалися, кричали та порушувати громадський порядок. На вимогу начальника потягу припинити порушення не реагували та почали йому погрожувати. Відтак викликали поліцію, і одного з найбільш агресивних порушників зняли з потягу у Полтаві.
Проте його товариші продовжили порушувати громадський порядок. Відтак вже одна з пасажирок викликала поліцію - і ще двох порушників зняли з потягу у Лубнах.
На трьох чоловіків склали протоколи. Двох із них, по рішенню Лубенського суду, оштрафували на 51 гривню. Також вони мають сплатити 420 гривень судового збору.
Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб.