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Надзвичайні новини

Авіаційну бомбу дістали з канави на вулиці Житлобудівній

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 504

 

Згодом її мають знешкодити

Рятувальники дістали із канави авіаційну бомбу, яку вчора знайшли під час будівельних робіт. У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що згодом бомбу мають знешкодити.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке ДСНС
Теги: бомба ДСНС
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