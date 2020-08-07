Авіаційну бомбу дістали з канави на вулиці Житлобудівній

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 504

Рятувальники дістали із канави авіаційну бомбу, яку вчора знайшли під час будівельних робіт. У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що згодом бомбу мають знешкодити.



