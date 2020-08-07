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Надзвичайні новини

Двоє кременчужан отримали протоколи за домашнє насильство

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 459

Один чоловік знущався з матері, а інший - не пускав дружину з дітьми в помешкання

11 серпня близько 22.00 копів викликали на провулок Дмитра Тьомкіна. Від патрульної поліції стало відомо, що на провулку Дмитра Тьомкіна 36-річний чоловік вчиняє домашнє насильство щодо своєї матері.


Інший виклик патрульні отримали близько 23.00. На провулку Веселому жінка з двома малолітніми дітьми не може потрапити до власного помешкання. 47-річний нетверезий чоловік ображає та не впускає її додому.


В обох випадках чоловіків затримали та склали протоколи ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису). Адмінматеріали скерують до суду.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: домашнее насилие
компанія «Інтера Люкс»

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