На Полтавщине с поезда Харьков-Ужгород сняли троих пассажиров-дебоширов

Мужчин силой из вагона вывел наряд полиции
На Полтавщине из поезда Харьков-Ужгород высадили троих пассажиров, нарушающих общественный порядок.
По словам очевидцев, пассажиры вели себя по-хамски, пили и мешали другим.
Остальная компания осталась в поезде и продолжила кутить. Позже поведения мужчин не выдержала одна из пассажирок с ребенком и вызвала наряд полиции на остановке в Лубнах. Там с поезда насильно вывели еще двоих самых буйных.
До пункта назначения, по словам пассажиров, остальные члены компании вели себя более-менее спокойно.
Управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщило, что на троих нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).