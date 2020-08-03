На Полтавщине с поезда Харьков-Ужгород сняли троих пассажиров-дебоширов

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На Полтавщине из поезда Харьков-Ужгород высадили троих пассажиров, нарушающих общественный порядок.





По словам очевидцев, пассажиры вели себя по-хамски, пили и мешали другим.





- В Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин начала угрожать начальнику поезда, продолжая пить и ругаться. Их не менее восьми, - рассказал журналистам УНН очевидец.





Остальная компания осталась в поезде и продолжила кутить. Позже поведения мужчин не выдержала одна из пассажирок с ребенком и вызвала наряд полиции на остановке в Лубнах. Там с поезда насильно вывели еще двоих самых буйных.





До пункта назначения, по словам пассажиров, остальные члены компании вели себя более-менее спокойно.





Управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщило, что на троих нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).







