5 серпня Зеленський призначив у Кременчуцький районний суд нову суддю

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Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав Указ №311/2020 «Про призначення суддів». Згідно з яким Кременчуцький районний суд отримав нову суддю. Нею стала Жанна Даниліна.





Раніше вона працювала у Крюківському районному суді Кременчука керівником апарату суду. Сама вона з Градизька, де має будинок. Згідно з декларацією, з 2018 року Жанна володіє Chery Amulet 2008 року випуску.





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