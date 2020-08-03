5 серпня Зеленський призначив у Кременчуцький районний суд нову суддю

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав Указ №311/2020 «Про призначення суддів». Згідно з яким Кременчуцький районний суд отримав нову суддю. Нею стала Жанна Даниліна.
Раніше вона працювала у Крюківському районному суді Кременчука керівником апарату суду. Сама вона з Градизька, де має будинок. Згідно з декларацією, з 2018 року Жанна володіє Chery Amulet 2008 року випуску.
суддею Кобеляцького районного суду став Сергій Макарчук;
суддею Лохвицького районного суду стала Людмила Цімбота;
суддею Новосанжарського районного суду стала Марина Кашуба.