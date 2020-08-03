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5 серпня Зеленський призначив у Кременчуцький районний суд нову суддю

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 473

 

Також президент призначив інших суддів у суди області

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав Указ №311/2020 «Про призначення суддів». Згідно з яким Кременчуцький районний суд отримав нову суддю. Нею стала Жанна Даниліна.


Раніше вона працювала у Крюківському районному суді Кременчука керівником апарату суду. Сама вона з Градизька, де має будинок. Згідно з декларацією, з 2018 року Жанна володіє Chery Amulet 2008 року випуску.


Також президент призначив інших суддів у суди області:

  • суддею Кобеляцького районного суду став Сергій Макарчук;

  • суддею Лохвицького районного суду стала Людмила Цімбота;

  • суддею Новосанжарського районного суду стала Марина Кашуба.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суддя суд
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