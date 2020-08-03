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Надзвичайні новини, Полтавщина

ДТП, в якій загинула кременчужанка: полтавцю присудили 3,5 роки тюрми

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 757

Крім того, суд позбавив Олексія права керування на рік

Сьогодні, 6 серпня, у Полтавському районному суді винесли вирок у справі щодо смертельної ДТП, яка сталася 13 липня на трасі «Полтава-Суми» біля села Бричківка. «Лоб в лоб» зіштовхнулися Toyota Corolla та ВАЗ-21099. У результаті загинула 39-річна кременчужанка, пасажирка ВАЗу.


Полтавцю Олексію Сердюкову присудили 3,5 роки позбавлення волі. Крім того, позбавили права керування на один рік. Про це «Телеграфу» повідомив адвокат потерпілих Роман Винник.


«ТЪ» запитав у адвоката обвинуваченого, Олега Губи, чи планують подавати апеляцію. Ось що він відповів:


- Вивчимо обґрунтованість вироку і після цього приймемо рішення щодо подачі апеляційної скарги. Для цього у нас є 30 днів. Лише хочу звернути увагу, що і захист, і самі потерпілі прохали суд винести вирок, не пов'язаний з позбавленням волі.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: смертельное ДТП вирок
компанія «Інтера Люкс»

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