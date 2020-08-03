ДТП, в якій загинула кременчужанка: полтавцю присудили 3,5 роки тюрми

Крім того, суд позбавив Олексія права керування на рік
Сьогодні, 6 серпня, у Полтавському районному суді винесли вирок у справі щодо смертельної ДТП, яка сталася 13 липня на трасі «Полтава-Суми» біля села Бричківка. «Лоб в лоб» зіштовхнулися Toyota Corolla та ВАЗ-21099. У результаті загинула 39-річна кременчужанка, пасажирка ВАЗу.
Полтавцю Олексію Сердюкову присудили 3,5 роки позбавлення волі. Крім того, позбавили права керування на один рік. Про це «Телеграфу» повідомив адвокат потерпілих Роман Винник.
«ТЪ» запитав у адвоката обвинуваченого, Олега Губи, чи планують подавати апеляцію. Ось що він відповів: