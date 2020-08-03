Кількість інфікованих зростає: за добу в Україні 1 318 нових випадків COVID-19

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В Україні за 5 серпня виявили 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За 4 серпня, відповідно доданих Міністерства охорони здоров'я України, цей показник дорівнював 1 271.





6 серпня станом на 9.00 в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: