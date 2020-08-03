Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість інфікованих зростає: за добу в Україні 1 318 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 285

 

Новий антирекорд

В Україні за 5 серпня виявили 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За 4 серпня, відповідно доданих Міністерства охорони здоров'я України, цей показник дорівнював 1 271.


6 серпня станом на 9.00 в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2898 випадків;
  • Волинська область — 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1492 випадки;
  • Донецька область — 941 випадок;
  • Житомирська область — 2036 випадків;
  • Закарпатська область — 5539 випадків;
  • Запорізька область — 890 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5295 випадків;
  • Кіровоградська область — 713 випадків;
  • м. Київ — 8992 випадки;
  • Київська область — 3980 випадків;
  • Львівська область — 10 420 випадків;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 666 випадків;
  • Одеська область — 3748 випадків;
  • Полтавська область — 477 випадків (+5);
  • Рівненська область — 6538 випадків;
  • Сумська область — 594 випадки;
  • Тернопільська область — 3177 випадків;
  • Харківська область — 4381 випадок;
  • Херсонська область — 242 випадки;
  • Хмельницька область — 1257 випадків;
  • Чернівецька область — 6383 випадки;
  • Черкаська область — 969 випадків;
  • Чернігівська область — 937 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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