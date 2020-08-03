Кількість інфікованих зростає: за добу в Україні 1 318 нових випадків COVID-19

В Україні за 5 серпня виявили 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За 4 серпня, відповідно доданих Міністерства охорони здоров'я України, цей показник дорівнював 1 271.
6 серпня станом на 9.00 в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2898 випадків;
- Волинська область — 4108 випадків;
- Дніпропетровська область — 1492 випадки;
- Донецька область — 941 випадок;
- Житомирська область — 2036 випадків;
- Закарпатська область — 5539 випадків;
- Запорізька область — 890 випадків;
- Івано-Франківська область — 5295 випадків;
- Кіровоградська область — 713 випадків;
- м. Київ — 8992 випадки;
- Київська область — 3980 випадків;
- Львівська область — 10 420 випадків;
- Луганська область — 135 випадків;
- Миколаївська область — 666 випадків;
- Одеська область — 3748 випадків;
- Полтавська область — 477 випадків (+5);
- Рівненська область — 6538 випадків;
- Сумська область — 594 випадки;
- Тернопільська область — 3177 випадків;
- Харківська область — 4381 випадок;
- Херсонська область — 242 випадки;
- Хмельницька область — 1257 випадків;
- Чернівецька область — 6383 випадки;
- Черкаська область — 969 випадків;
- Чернігівська область — 937 випадків.