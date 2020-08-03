Футболісти «Кремінь»-2010 навели шухер у Полтаві

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 87

Юні футболісти «Кремінь» 2010 взяли участь у турнірі Poltava football cup. Вихованці Олександра Назаренка й Анатолія Безуса навели шороху у Полтаві. Їм вдалося «всуху» перемогти усі команди та стати чемпіонами здійнявши кубок над головою.





Усього 12 команд з Кременчука, Полтави, Харкова та Одеси взяли участь у турнірі. У групі «Кремінь» 2010 без проблем обіграв ДЮСШ Нові Санжари (4:0), «Полтаву» (6:0), та ХТЗ Харків (5:0).









У півфіналі «Кремінь» розгромив «Ворсклу» - 7:0, а у фіналі обіграв «Молодь» - 3:0.





Трьох футболістів «Кременя» визнали кращими:

кращий бомбардир – Кирило Горбунов

кращий гравець – Давид Світченко

кращий захисник – Владислав Шпак

Вітаємо «Кремінь» 2010 та тренерів Анатолія Безуса та Олександра Назаренка з яскравою перемогою в турнірі.









А з 23 до 25 липня, відбувся турнір з футболу Poltava football cup серед юнаків 2012 р.н. Команди розділили на дві групи по 5 команд в кожній.

Кремінь в групі переміг команди Метеор-2 (5:2), Молодь-2 (3:0) та зіграла внічию з ДЮСШ Горпинка (2:2). Також зустрілася з майбутніми переможцями - командою Golden Eagle, тут команда розписала мирову (0:0) та вийшла до півфіналу.





Суперниками Кремінь 20212 у півфіналі стала команда Кремінь-2, яка перемогла з рахунком - 1:0. У боротьбі за третє місце зустрілись з командою Молодь.

Боротьба точилася на кожному клаптику поля, і в підсумку на останніх хвилинах матчу Іллі Остапцю вдалося вирвати бажану перемогу з рахунком 3-2. Кращими гравцями турніру організаторами турніру визнано гравців команди Кремінь Остапця Іллю та Бережного Володимира.

Дякуємо юним майстрам м'яча за отриману насолоду від гри, а тренеру Олегу Васильовичу Казьмирчуку - слова вдячності за підготовку команди.



