Зі зламаним носом «Кремінь» в фіналі зустрівся з «Кременем»

У Горішніх Плавнях відбувся футбольний турнір «Ferrum Cup» серед гравців 2010 року. Участь у змаганнях взяли три кременчуцькі команди: «Кремінь 2010», «Кремінь 2011» та «Нафтохімік».
«Кремінь 2010» виступав під керівництвом тренерів Олександра Назаренка й Анатолія Безуса, а футболісти «Кремінь 2011» під керівництвом Євгена Марініча змагалися з хлопцями на рік старше.
Для гравців «Кременя» це стали перші змагання після послаблення карантину.
Тренер «Кремінь 2010» Олександр Назаренко розповів, що через впровадження карантину відмінили змагання у Болгарії та Києві. Проте такі турніри дозволили набратися ігрової практики. Якщо вихованці Безуса/Назаренка більш досвідчені, то «Кремінь 2011» лише цього року почав тренуватися за схемою 8+1, але командні тренування довелося перервати через пандемію COVID-19.
«Кремінь 2010» без проблем розбирався з суперниками й у фіналі зійшовся з «Кременем 2011».
У фінальному двобої сильнішими виявилися біль досвідчені футболісти «Кремінь» 2010, які перемогли «Кремінь» 2011 з рахунком – 4:0.
Результати турніру
1. «Кремінь 2010»
2. «Кремінь 2011»
3. «Молодь»
4. « ДЮСШа ім. Горпинка»
5. «Гірник-Спорт»
6. «Молодь 2»
7. «Нафтохімік»
8. «Гірник-Спорт-2»
9. «Молодь 2011»
10. «Псел»