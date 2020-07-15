Зі зламаним носом «Кремінь» в фіналі зустрівся з «Кременем»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 590

Вихованці «Кременя» розділили між собою срібні та золоті нагороди

У Горішніх Плавнях відбувся футбольний турнір «Ferrum Cup» серед гравців 2010 року. Участь у змаганнях взяли три кременчуцькі команди: «Кремінь 2010», «Кремінь 2011» та «Нафтохімік».

«Кремінь 2010» виступав під керівництвом тренерів Олександра Назаренка й Анатолія Безуса, а футболісти «Кремінь 2011» під керівництвом Євгена Марініча змагалися з хлопцями на рік старше.

Для гравців «Кременя» це стали перші змагання після послаблення карантину.





Тренер «Кремінь 2010» Олександр Назаренко розповів, що через впровадження карантину відмінили змагання у Болгарії та Києві. Проте такі турніри дозволили набратися ігрової практики. Якщо вихованці Безуса/Назаренка більш досвідчені, то «Кремінь 2011» лише цього року почав тренуватися за схемою 8+1, але командні тренування довелося перервати через пандемію COVID-19.









«Кремінь 2010» без проблем розбирався з суперниками й у фіналі зійшовся з «Кременем 2011».





- Виграли у команди Нафтохімік – 3:0. Тайм боролися не з суперником, а з собою. Не змогли реалізувати моменти та забити пенальті, але у другому таймі забили три м’ячі. Далі спокійно обіграли Молодь 5:0. Наступного дня обіграли Молодь 2010 з рахунком – 4:0 та другим складом обіграли Гірник-Спорт. У півфіналі зіграли з хорошою високою командою Горпинка. Був футбол, боротьба. Навіть капітану Макару Черномору ніс зламали, він так і у фіналі зіграв. Вже коли приїхали додому на знімку показало перелом зі зміщенням, – розповів тренер Євген Марініч.





У фінальному двобої сильнішими виявилися біль досвідчені футболісти «Кремінь» 2010, які перемогли «Кремінь» 2011 з рахунком – 4:0.









Кращим воротарем став Теніченко Вадим «Кремінь»

Кращий гравець турніру – Паршаков Вячеслав «Кремінь 2011»

Кращий гравець команди «Кремінь 2011» - Черномор Макар

Кращий гравець команди «Кремінь 2010» Мартиненко Назар

Результати турніру

1. «Кремінь 2010»

2. «Кремінь 2011»

3. «Молодь»

4. « ДЮСШа ім. Горпинка»

5. «Гірник-Спорт»

6. «Молодь 2»

7. «Нафтохімік»

8. «Гірник-Спорт-2»

9. «Молодь 2011»

10. «Псел»