Три нові випадки захворювання на коронавірус зафіксували на Полтавщині за добу

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Усі три - у Полтаві

Три нові випадки захворювання на коронавірус зафіксували на Полтавщині за добу, повідомляють у Полтавській ОДА. Усі три - у Полтаві.





Від початку карантину в Полтавській області діагностували 356 випадків захворювання на COVID-19. Уже одужали 313 жителів, продовжують лікування 30 людей.





В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.





21 липня (станом на 9.00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.





За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: