Три нові випадки захворювання на коронавірус зафіксували на Полтавщині за добу, повідомляють у Полтавській ОДА. Усі три - у Полтаві.
Від початку карантину в Полтавській області діагностували 356 випадків захворювання на COVID-19. Уже одужали 313 жителів, продовжують лікування 30 людей.
В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.
21 липня (станом на 9.00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2330 випадків;
- Волинська область — 3318 випадків;
- Дніпропетровська область — 1224 випадки;
- Донецька область — 797 випадків;
- Житомирська область — 1609 випадків;
- Закарпатська область — 4518 випадків;
- Запорізька область — 682 випадки;
- Івано-Франківська область — 3611 випадків;
- Кіровоградська область — 686 випадків;
- м. Київ — 7034 випадки;
- Київська область — 3332 випадки;
- Львівська область — 8229 випадків;
- Луганська область — 110 випадків;
- Миколаївська область — 524 випадки;
- Одеська область — 2638 випадків;
- Полтавська область — 356 випадків;
- Рівненська область — 5183 випадки;
- Сумська область — 371 випадок;
- Тернопільська область — 2466 випадків;
- Харківська область — 3082 випадки;
- Херсонська область — 216 випадків;
- Хмельницька область — 991 випадок;
- Чернівецька область — 5363 випадки;
- Черкаська область — 847 випадків;
- Чернігівська область — 649 випадків.