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Без катамарана, ВАЗу та житла в Одесі: кременчужани стають жертвами шахраїв

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 687

 

Троє жінок звернулися до поліції 20 липня

20 липня до правоохоронців звернулися троє кременчужанок, які стали жертвами шахраїв. Про випадки повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


36-річна жінка повідомила, що 18 липня близько 11.31 невідома особа, зловживаючи довірою, залишила її без 13 тисяч грн. Ці гроші заявниця перерахувала на банківську картку за покупку катамарана на інтернет-сайті ОLХ.


А 39-річна кременчужанка розповіла, що 18 липня близько 12.10 хотіла купити автівку ВАЗ 2106 через сайт ОLХ, проте шахрай заволодів її грошами в сумі 15 тисяч грн, які вона переказала йому на картку.


35-річна заявниця 20 липня на одному з сайтів в інтернеті намагалася орендувати житло в Одесі, за що перерахувала на банківську картку 837 грн, проте її ошукав шахрай.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: texty.org.ua
Теги: интернет-мошенничество шахрайство ВАЗ катамаран Одесса жилье olx
компанія «Інтера Люкс»

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