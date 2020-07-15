Без катамарана, ВАЗу та житла в Одесі: кременчужани стають жертвами шахраїв

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 687

20 липня до правоохоронців звернулися троє кременчужанок, які стали жертвами шахраїв. Про випадки повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





36-річна жінка повідомила, що 18 липня близько 11.31 невідома особа, зловживаючи довірою, залишила її без 13 тисяч грн. Ці гроші заявниця перерахувала на банківську картку за покупку катамарана на інтернет-сайті ОLХ.





А 39-річна кременчужанка розповіла, що 18 липня близько 12.10 хотіла купити автівку ВАЗ 2106 через сайт ОLХ, проте шахрай заволодів її грошами в сумі 15 тисяч грн, які вона переказала йому на картку.





35-річна заявниця 20 липня на одному з сайтів в інтернеті намагалася орендувати житло в Одесі, за що перерахувала на банківську картку 837 грн, проте її ошукав шахрай.