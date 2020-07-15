Соломія або Леля, Матвій чи Джейсен: як на Полтавщині називають дітей

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 267 Коментарів: 1

Простежувалась «мода» й на подвійні імена, зокрема були зареєстровані Анна-Марія та Тимур-Ібрагім

Обрати ім’я дитині – без перебільшень завдання не з легких. В усі часи батьки виважено ставилися до цього питання, враховуючи багато факторів, зокрема новомодні тенденції та звичаї родини.





Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, протягом І півріччя 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Полтавщини реєстрували як рідкісні, так і традиційні імена.





Найпоширенішими для новонароджених дівчат іменами стали Анна, Ангеліна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Соломія та Софія.





Серед хлопців – Артем, Богдан, Данило, Денис, Дмитро, Іван, Ілля, Максим, Матвій, Михайло, Роман, Тимур, Тимофій та Олександр.





Обирали для малюків й рідковживані імена. Серед хлопців були зареєстровані: Абрам, Анрі, Джамал, Джейсен, Златан, Марат, Нух, Платон, Родіон, Самсон, Сахід, Тамерлан, Трохим та Францис.





Дівчат називали: Алевтина, Алессія, Домініка, Емілія, Емма, Ілона, Ліана, Леля, Мануелла, Саті, Стелла та Флоренція.









Разом з тим, протягом 6 місяців 2020 року простежувалась «мода» й на подвійні імена, зокрема були зареєстровані Анна-Марія та Тимур-Ібрагім.





До речі, з початку року органи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції видали близько 10 тисяч перших документів малюків. З них на Полтавщині – понад 4 тисячі.