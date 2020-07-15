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Кременчук, Полтавщина

Соломія або Леля, Матвій чи Джейсен: як на Полтавщині називають дітей

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 267 Коментарів: 1

 

Простежувалась «мода» й на подвійні імена, зокрема були зареєстровані Анна-Марія та Тимур-Ібрагім

Обрати ім’я дитині – без перебільшень завдання не з легких. В усі часи батьки виважено ставилися до цього питання, враховуючи багато факторів, зокрема новомодні тенденції та звичаї родини. 


Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, протягом І півріччя 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Полтавщини реєстрували як рідкісні, так і традиційні імена.


Найпоширенішими для новонароджених дівчат іменами стали Анна, Ангеліна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Соломія та Софія.


Серед хлопців – Артем, Богдан, Данило, Денис, Дмитро, Іван, Ілля, Максим, Матвій, Михайло, Роман, Тимур, Тимофій та Олександр. 


Обирали для малюків й рідковживані імена. Серед хлопців були зареєстровані: Абрам, Анрі, Джамал, Джейсен, Златан, Марат, Нух, Платон, Родіон, Самсон, Сахід, Тамерлан, Трохим та Францис.


Дівчат називали: Алевтина, Алессія, Домініка, Емілія, Емма, Ілона, Ліана, Леля, Мануелла, Саті, Стелла та Флоренція. 


 


Разом з тим, протягом 6 місяців 2020 року простежувалась «мода» й на подвійні імена, зокрема були зареєстровані Анна-Марія та Тимур-Ібрагім.


До речі, з початку року органи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції видали близько 10 тисяч перших документів малюків. З них на Полтавщині – понад 4 тисячі. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: имена Полтавщина

А ви замислювалися про зміну імені/прізвища?

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Коментарі: 1

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ksenaksenia:
Сьогодні, 10:33

ничего удивительного нет, у нас разные национальности проживают, и соответственно называют детей своими национальными (или по святым) именами


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