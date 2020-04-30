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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцьке підприємство починає серійне виробництво капсул для перевезення хворих на коронавірус

Сегодня, 18:01 Просмотров: 968

 

Поки для потреб лікарень в області замовили 15 боксів

Кременчуцьке підприємство «Креатив-Агромаш» отримало всі необхідні документи й розпочинає серійне виробництво капсул для перевезення хворих на коронавірус. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Для потреб лікарень Полтавщини замовили 15 таких боксів. За необхідності замовлятимуть ще.


Капсула герметична, покрита спеціальною мембраною. Ізолятор має прилад для подачі кисню, а в середині капсула обладнана кисневою маскою. Хворий буде повністю ізольований, тому медики перебуватимуть у безпеці.


Сьогодні, 30 квітня, транспортний ізолятор вперше випробували: перевезли хворого на коронавірус полтавця із ургентної лікарні в інфекційну.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус хворі

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