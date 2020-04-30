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Пильнувати за кременчужанами на міських пляжах будуть 22 матросів-рятувальників

Сегодня, 07:51 Просмотров: 748

Кременчук почав готуватися до відкриття купального сезону

30 квітня у виконкомі Кременчуцької міськради відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили підготовку до відкриття купального сезону.


Перед початком купання мають обстежити річкове дно на наявність сторонніх предметів на традиційних місцях відпочинку, а також пляжів 6 позаміських таборів відпочинку.


Крім того стало відомо, що планують набрати на навчання 22 матросів-рятувальників, які протягом купального сезону забезпечать охорону на місцях відпочинку. 6 водолазів уже проходять необхідну підготовку.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: купальний сезон водолазы

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