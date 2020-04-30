Пильнувати за кременчужанами на міських пляжах будуть 22 матросів-рятувальників

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30 квітня у виконкомі Кременчуцької міськради відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили підготовку до відкриття купального сезону.





Перед початком купання мають обстежити річкове дно на наявність сторонніх предметів на традиційних місцях відпочинку, а також пляжів 6 позаміських таборів відпочинку.





Крім того стало відомо, що планують набрати на навчання 22 матросів-рятувальників, які протягом купального сезону забезпечать охорону на місцях відпочинку. 6 водолазів уже проходять необхідну підготовку.