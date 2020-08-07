Завтра тролейбус «3Б» тимчасово не працюватиме

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Став відомий час незручностей для кременчужан

Завтра з 10.00 год. до 13.00 год. на тролейбусному маршруті «3Б» буде тимчасово припинено рух електротранспорту. 13 серпня ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» проводитиме аварійно-відновлювальні роботи на електричних мережах із відключенням напруги на маршруті, яким рухаються тролейбуси «3Б».





У зв’язку з цим на даному маршруті в період проведення ремонтних робіт, із 10.00 до 13.00, буде тимчасово припинено рух електротранспорту.





Просимо кременчужан із розумінням поставитися до цієї ситуації. Заплановані енергетиками роботи спрямовані на покращення технічного стану електричних мереж.