Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук

Завтра тролейбус «3Б» тимчасово не працюватиме

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 716

 

Став відомий час незручностей для кременчужан

Завтра з 10.00 год. до 13.00 год. на тролейбусному маршруті «3Б» буде тимчасово припинено рух електротранспорту. 13 серпня ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» проводитиме аварійно-відновлювальні роботи на електричних мережах із відключенням напруги на маршруті, яким рухаються тролейбуси «3Б».


У зв’язку з цим на даному маршруті в період проведення ремонтних робіт, із 10.00 до 13.00, буде тимчасово припинено рух електротранспорту.


Просимо кременчужан із розумінням поставитися до цієї ситуації. Заплановані енергетиками роботи спрямовані на покращення технічного стану електричних мереж.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх